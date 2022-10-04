Томские недропользователи запланировали в среднесрочной перспективе небольшое снижение добычи нефти

4 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Томские недропользователи запланировали в среднесрочной перспективе небольшое снижение добычи нефти, но могут вернуться к наращиванию в зависимости от мировой конъюнктуры, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития региона.

«Показатели добычи в среднесрочной перспективе в базовом варианте будут определяться реализацией производственных программ компаний, параметры которых в настоящее время и в ближайшей перспективе зависят от стоимости нефти на мировом и внутреннем рынках и выполнения предприятиями программ освоения месторождений и предусмотренных ими геолого-технических мероприятий», — говорится в документе.

Так, добыв 7,2 млн тонн нефти и 5,8 млрд кубометров газа в 2021 году (причем большую часть года основной недропользователь — АО «Томскнефть» (MOEX: TOMG) ВНК» — был ограничен условиями сделки ОПЕК+) регион планирует в 2022 году снизить добычу нефти до 6,92 млн тонн (на 3,9%), а газа — увеличить до 6 млрд кубометров (на 3,4%). Причины снижения добычи нефти как традиционное состояние месторождений (большинство из них находится в поздней стадии разработки), так и внешнеэкономические санкционные факторы.

В 2023–2025 годах Томская область планирует удерживать добычу нефти на уровне 6,7-6,9 млн тонн, газа — 5,7-5,9 млрд кубометров. Ранее по нефти полка прогнозировалась на уровне 8,5-9 млн тонн.

При этом власти намерены продолжать работу над мерами, которые могут обеспечить рост добычи: дополнительные налоговые преференции, снижение стартовых платежей при проведении аукционов и конкурсов на право геологического изучения и пользования недрами, контроль структуры скважинного фонда предприятий (мониторинг фонда на предмет бездействия), межведомственное взаимодействие, активизация геологического изучения недр.

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