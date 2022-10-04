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«Ростелеком» открыл томским школьникам «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир»

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«Ростелеком» провел открытый урок по кибербезопасности для учеников пятого класса средней школы № 3 в Томской областной универсальной научной библиотеке А. С. Пушкина. Мероприятие было приурочено ко Дню интернета в России. На уроке ребятам рассказали о правилах поведения в Сети и представили книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир».

Издание подготовлено при участии экспертов компании «Ростелеком-Солар» и подробно рассказывает об угрозах в цифровом мире. Автор книги, ИТ-журналист Станислав Макаров, делится своим опытом и на реальных примерах разъясняет, как защитить свои личные данные и использовать надежные пароли, как распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения в Сети. Справочник написан простым языком и рассчитан на широкую читательскую аудиторию: на школьников, учителей и родителей.

«Цифровые технологии и сервисы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Современные дети и подростки активно пользуются интернетом, а значит, без базовых знаний в области кибербезопасности им не обойтись. Чем раньше мы начнем прививать навыки взаимодействия с виртуальным миром, тем прочнее они усвоятся. Убежден, что книга станет путеводителем по цифровому пространству и помощником в онлайн-среде», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Отрадно, что компания „Ростелеком“ уделяет большое внимание обучению детей и взрослых безопасному поведению в интернете. Наши библиотечные фонды теперь пополнились книгой „Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир“, в которой каждый читатель найдет полезную для себя информацию», — рассказала заведующая отделом информационных услуг и технологий Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина Вера Сургутская.

Во второй части встречи ребята посмотрели три эпизода из сборника «Кибербезопасность для детей и взрослых». Мини-сериал включает в себя шесть видеороликов, каждый из которых посвящен одной из распространенных виртуальных угроз в Сети. Поучительные истории рассказывают, как справиться с кибербуллингом, игровой зависимостью и распознать мошенников. Все серии можно посмотреть в видеосервисе Wink.

«Ростелеком» передал 50 печатных экземпляров в библиотеки Томской области, а также предоставил ссылку для скачивания книги в электронном виде для включения в электронные каталоги.

Фото: пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

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