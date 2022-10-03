Томич стал лучшим в разработке мобильных приложений на Евразийском чемпионате

Томич Денис Шарапов — магистрант Высшей школы (HITs) Томского госуниверситета — взял «золото» в компетенции «Разработка мобильных приложений» на распределенном Евразийском чемпионате. Его победа позволила сборной России занять первое место в общем командном зачете.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, чемпионат проходил в течение трех дней и был приурочен к юбилейному, X нацфиналу «Молодые профессионалы» в Саранске (Мордовия). Наиболее сильными соперниками для Дениса стали участники из Ирана и Китая.

Всего в первенстве приняли участие 14 государств. Конкурсанты соревновались в 27 основных и одной презентационной компетенциях. Компетенция «Разработка мобильных приложений» проводилась полностью в онлайн-формате, в режиме видеоконференции. Конкурсантам было предложено разработать приложения для помощи в подготовке к соревнованиям по стандартам чемпионата «Молодые профессионалы» и развитию навыков.

«Приложений было два. Одно для учащихся — там отображался список заданий, статистика, возможность подсчитывать, сколько времени тратится на задание. Второе приложение — для тренеров, в котором отображается список участников, их статистика, возможность назначить задачи и другое. Обычное, в общем-то, задание для чемпионата, но в этот раз организаторы решили сделать упор на внешний вид и пользовательский интерфейс, добавить различные нестандартные анимации, обработку различных жестов пользователя, на что раньше не обращали столько внимания», — описывает суть задания Денис Шарапов.

При проверке использовался специальный перечень критериев, оценивающих поведение приложений с точки зрения пользователя. Экспертом-компатриотом от ТГУ в этой компетенции стала программист управления цифровых решений, ассистент кафедры программной инженерии ИПМКН ТГУ Лидия Иванова.

В общем медальном зачете распределенного Евразийского чемпионата российская Национальная сборная по профессиональному мастерству заняла первое место. Второе место — у команды Республики Беларусь, третье место у участников из Китая.

Напомним, годом ранее Денис Шарапов стал первым на открытом чемпионате WorldSkills Asia.

Организаторами X Нацфинала «Молодые профессионалы» и распределенного Евразийского чемпионата выступили Минпросвещения России, Правительство Республики Мордовия, Агентство развития навыков и профессий и Агентство стратегических инициатив (АСИ). Первенство ежегодно проходит в рамках реализации нацпроекта «Образование». Соорганизаторами Евразийского чемпионата стали все его 14 стран-участниц.

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