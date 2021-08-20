Томич разработал лучшее мобильное приложение на WorldSkills Asia

Денис Шарапов — магистрант Высшей IT-школы (HITs) Томского государственного университета стал первым на открытом чемпионате WorldSkills Asia. Он создал лучшее мобильное приложение. Победа томича принесла Национальной сборной WorldSkills Russia победу в медальном зачете чемпионата.

Как уточняют в пресс-службе ТГУ, онлайн-соревнования по компетенции Mobile Applications Development проводились 2–5 августа в рамках дружеского чемпионата Online Friendly Skills Games 2021 под эгидой WorldSkills Asia. Турнир был организован по 20 компетенциям.

Денис Шарапов участвовал в компетенции «Разработка мобильных приложений», где победил с 747 баллами. Томичу противостояли специалисты из России, Белоруссии, Ирана, Республики Корея, Китая, китайского Тайбэя и Малайзии.

Экспертом-компатриотом Дениса на WorldSkills Asia стала программист Управления цифровых решений, ассистент кафедры программной инженерии ИПМКН ТГУ Лидия Иванова.

«Участникам нужно было разработать мобильное приложение для фиксации своего самочувствия и получения информации о случая заболевания коронавирусом среди контактов. Денис показал отличный результат. Он смог реализовать наибольшее количество пунктов задания без потерь в качестве исходного кода», — оценила работу студента Лидия Иванова.

Денису предстояло написать приложение, куда должна приходить актуальная статистика по заболеваемости коронавирусом по городу, стране, миру. Во-вторых, разработка должна давать пользователю возможность вести самонаблюдение: для этого есть чек-лист, куда вносятся и оцениваются различные симптомы, — и приложение показывает динамику состояния и вероятность заражения. Также оно должно показывать список контактов пользователя и уведомлять, если кто-то заразился.

«С одной стороны, задание было не таким объемным, как на некоторых соревнованиях, в которых я участвовал раньше. С другой стороны, в этот раз в задание добавили такие вещи, с которыми мы никогда раньше не работали. Так что нужно было еще и разобраться в новой теме, — рассказывает Денис Шарапов. — До старта соревнований участники не знают предстоящего задания, но дается некая вводная — краткое описание того, с какими сложностями придется поработать. Вот вместе с Лидией Сергеевной (Ивановой) мы с этим и разбирались».

Напомним, ранее, в 2017 году, Денис Шарапов стал лучшим на чемпионате World Skills Russia в номинации «Веб-дизайн и разработка», в 2018-м — в аналогичной номинации на Digital Skills, в 2019-м вошел в двадцатку лучших программистов на чемпионате Яндекса (11-е место), в 2020-м победил во Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии» и получил звание лучшего в России разработчика web- и мультимедийных приложений.

Национальная сборная WorldSkills Russia стала первой в медальном зачете азиатского чемпионата Online Friendly Skills Game 2021, взяв шесть золотых медалей, четыре серебряных, пять бронзовых и один медальон за профессионализм. Российские юниоры завоевали пять золотых медалей и две серебряные. Чемпионат, состоявшийся онлайн с 5 июля по 16 августа, принял более 20 стран. Соревнования проходили по 13 компетенциям основной возрастной группы и семи юниорским.

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