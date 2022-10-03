УАЗ и Toyota столкнулись на Кузовлевском тракте в Томске
3 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области
Сегодня утром, 3 октября, в Томске на Кузовлевском тракте столкнулись УАЗ и Toyota, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 11.10 в районе поселка Спутник. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют безопасное движение транспортных средств на данном участке дороги.
Фото: УМВД по Томской области
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