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УАЗ и Toyota столкнулись на Кузовлевском тракте в Томске

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Сегодня утром, 3 октября, в Томске на Кузовлевском тракте столкнулись УАЗ и Toyota, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 11.10 в районе поселка Спутник. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и регулируют безопасное движение транспортных средств на данном участке дороги.

Фото: УМВД по Томской области

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