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Почти 370 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 576 человек. 18 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 151 068 случаев заболевания коронавирусом. 147 075 заболевших выздоровели. 902 скончались.

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