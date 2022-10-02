Почти 370 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 367 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 576 человек. 18 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 151 068 случаев заболевания коронавирусом. 147 075 заболевших выздоровели. 902 скончались.

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