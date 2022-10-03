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В Томске пройдет акция памяти известного путешественника и ученого Григория Потанина

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Сегодня, 3 октября, в Томске пройдет акция в честь известного сибирского путешественника, исследователя и общественного деятеля Григория Потанина.

Как сообщают организаторы в группе русского географического общества «ВКонтакте», все желающие смогут возложить цветы к могиле известного ученого в честь 187-летия со дня его рождения.

Акция стартует в 14.15 у памятника Потанину в Университетской роще Томского государственного университета.

Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), выдающийся исследователь, общественный деятель, почетный гражданин города Томска, почетный гражданин Сибири, прожил в Томске 18 лет. Многое, связанное с его пребыванием в нашем городе, кануло в Лету, но сохранились архивные документы, фотографии, книги, личные вещи, дома, в которых он бывал, жил и работал.

Потанин совершил пять путешествий по Монголии, Китаю и восточной окраине Тибета, собрав более 300 легенд, сказок, загадок, пословиц и других фольклорных произведений тюркских и монгольских племён, тангутов, дунганов, китайцев.

В честь Потанина названы один из хребтов Тянь-Шаня и ледник на севере Монгольского Алтая, астероид, 7 улиц в Сибири и Казахстане, а также несколько видов растений.


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