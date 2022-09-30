В Томске пройдет встреча с писателем, автором романа «Погром» Сергеем Мальцевым

30 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Во вторник, 4 октября, в томской библиотеке «Сибирская» пройдет встреча с историком, писателем и автором романа «Погром» Сергеем Мальцевым. По словам Сергея, пообщаться с читателями его пригласила депутат по Советскому округу Томска и друг библиотеки Галина Немцева.

На встрече писатель расскажет об истории Томска, о литературе нашего города, а также ответит на вопросы участников.

«Я буду говорить о течении томской истории, а также о ее связи с историей страны. В плане литературы коснусь самых разных направлений — и художественной, и научно-популярной, и сугубо научных исторических исследований. Это будут книги, которые повлияли на моё восприятие Томска. Среди авторов, про которых поговорю, будут Владимир Костин, Борис Климычев, Эдуард Майданюк, Юрий Зильберман, Надежда Дмитриенко и многие другие», — рассказал «Томскому Обзору» Сергей Мальцев.

Посещение мероприятия бесплатное, начало в 15.00 по адресу: ул. Колхозная, 9.

Сергей Мальцев родился в 1974 году. Коренной томич. Получил инженерное, управленческое и педагогическое образование, но своей Alma Mater считает томский политех. В трудовой книжке можно найти разные записи: от сторожа до директора производственного подразделения. Но большая часть профессиональной деятельности пришлась на образование и медиасферу. Журналистикой и практическим краеведением занялся на радио «Эхо Москвы в Томске» в 2012 году. Писал колонки для многих томских интернет-изданий. Краеведческий обозреватель «Томского Обзора». Гид, автор городских тематических экскурсий «Университетский проспект», «Томские конфессии», «История питейных заведений Томска». «Погром» — дебютный роман С. Мальцева.

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