Депутаты из муниципальных дум собрались в Томске, чтобы начать работу над технологическим развитием региона

30 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба СХК

Областной парламент провел заседание координационного совета по местному самоуправлению. В нем приняли участие парламентарии из муниципалитетов региона. Вместе с областными депутатами и руководителями ряда департаментов обладминистрации они обсудили тему «Интеграция бизнеса, науки и образования — основа технологического развития региона».

«Когда мы выбирали повестку очередного заседания координационного совета, на эту идею меня навело несколько встреч, которые прошли в муниципальных образованиях, в том числе на промышленных предприятиях, — рассказала председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Проблема заключается в том, что те проекты, которыми живет вся Россия для многих людей абсолютно непонятны. Они не понимают, как проекты могут влиять на изменение жизни наших земляков. Сегодня Томская область оказалась в числе регионов, которые реально могут поучаствовать в формировании технологического суверенитета РФ. Цель координационного совета — ответить на один из главных вопросов — какими ресурсами для этого мы обладаем. И что зависит от любого муниципального образования Томской области — Томска, Северска, Стрежевого, Тегульдета».

Само собрание проходило в два этапа. Первый включал выезд парламентариев на Сибирский химический комбинат, где сейчас активно ведется стройка опытно-демонстрационного энергетического комплекса в составе энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300.

«Встреча преследует цель показать и рассказать, как будет осуществляться интеграция производства, науки и образования. У себя в регионе мы можем воспользоваться только тем, что сегодня есть, производить модернизацию производства и идти по пути строительства нового производства за счет инвстпроектов. Один из таких проектов — площадка „Прорыв“. Мы видим начало строительства завода по производству ядерного топлива. Второй объект — реактор на быстрых нейтронах „Брест-300“. Третий будет включать строительство завода для переработки отработанного топлива. Этот проект, по сути, создание замкнутого ядерного цикла, практически отходов здесь не будет», — отметил вице-спикер областного парламента Александр Куприянец.

По его словам, СХК требуются специалисты, знакомые с реакторными технологиями — как выпускники, так и опытные кадры. А органы власти, в свою очередь, должны заниматься созданием инфраструктуры, позволяющей воспитывать будущих специалистов еще со школы.

«То, что мы сейчас видим в Северске, новый проект, который здесь реализуется „Брест-300“ — это инженерная инфраструктура, которая имеет несколько иной уровень развития в проекте. Для обслуживания и эксплуатации многих объектов на территории Томской области нужны инженерные кадры нового поколения, — отметил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Любой федеральный проект требует участия и местной власти. Там есть инфраструктура, необходимая для продолжения развития этой территории опережающего развития, которую мы уже получили. Её газификация требовала требовала участия бюджета Томской области и разработки целой череды законов, которые были приняты и без которых бело невозможно развитие этой площадки».

На сегодняшний день на первой по важности в стране стройке госкорпорации «Росатом» трудятся 1,5 тыс. человек. Хотя, по словам строителей, для выхода на полную мощность им не хватает еще порядка тысячи рабочих.

«Я считаю, что для муниципальных депутатов это очень полезное мероприятие, потому что это крупнейшая стройка в России, можно сказать и в мире, потому что этот реактор уникальный. Стройка в активной стадии. Год назад здесь только нулевой цикл заливался. Сейчас уже ряд объектов возведен — темпы очевидные. Мы видим, что проект развивается, несмотря на удорожание материалов. Здесь все финансируется и по плану: строительство идет, — отметил председатель комитета по экономической политике, ректор Томского государственного архитектурно-строительного университета Виктор Власов. — Это будет большой завод, предприятие, связанное с новыми рабочими местами. Своими глазами посмотреть, как идет эта стройка, очень важно для депутатов».

Во второй части Совета заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова и вице-губернатор по экономике Андрей Антонов представили депутатам другие масштабные проекты, которые реализуются, а также запланированы к реализации на территории Томской области. Среди них — Большой университет и строительство уникального Межуниверситетского кампуса.

Спикер областного парламента Оксана Козловская отметила, что реализация таких амбициозных планов требует качественно иного похода и отношения к подготовке кадров.

«Задача состоит из трех уровней: подготовка кадров для работы в новых научных школах, которые способны обеспечить не только существующие проекты, но и создавать новые прорывные технологии, которые хотя бы на несколько шагов должны опережать другие страны, — подчеркнула Оксана Козловская. — Этого невозможно сделать, если мы не изменим кардинально систему образования в детских дошкольных учреждениях, в школе, дополнительном, внеурочном образовании. Сегодня особые требования предъявляются к тем, кто придет в инженерные школы, и это уже зона ответственности — региональных и муниципальных властей. Именно от нас с вами зависит, какие условия мы у себя для этого в регионе создаем. Речь идет не только о школе, но и о системе среднего профессионального образования. Наша с вами задача — создание тех условий, которые должны определить уровень и качество подготовки ребят в школе, ссузах и вузах. А самое главное — будет создавать условия для появления новых звездочек, которые смогут создавать новые прорывные технологии».

В заключении спикер отметила, что прошедшая встреча является лишь первым шагом на долгом пути совместной работы представителей областного и муниципальных парламентов, направленной на технологическое развитие региона.

Фото: пресс-служба СХК

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