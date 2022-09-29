Томскому музею «Профессорская квартира» передали в дар старинные рюмки

29 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: музей «Профессорская квартира»

Коллекция томского частного музея «Профессорская квартира» пополнилась новыми старинными экспонатами. Семейные реликвии передали в дар профессор СибГМУ, доктор медицинских наук Дмитрий Кузьменко и его супруга, кандидат биологических наук Татьяна Климентьева.

Как сообщает музей в своем телеграм-канале, «Профессорская квартира» стала обладателем набора рюмок и солонок производства мастера И.П. Прокофьева, а также большого блюда для рыбы фабрики Кузнецова. По словам супругов, когда-то давно эти предметы были приобретены дедом Дмитрия Кузьменко — врачом Федором Тутолминым, и с тех пор обитали в семейной коллекции.

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«Изящные рюмки и солонки, изготовленные в московской Даниловской слободе в мастерской И. П. Прокофьева — незаменимый атрибут интеллигентской столовой. Без них не обходились ни семейные празднества, ни званые ужины, на которые приглашались самые статусные гости. Ну, а без блюда для рыбы вообще нельзя представить обеденный стол дореволюционной томской профессуры. По воспоминаниям профессора И. А. Малиновского, на его столе всегда был муксун, нельма или осетрина. Кстати, самих томичей в глубокую старину даже называли «муксунниками», — говорится в сообщении.

Подарки разместятся в столовой «Профессорской квартиры», где познакомиться с ними смогут все желающие. Музей работает по адресу: ул. Кузнецова, 30, график работы можно посмотреть по ссылке.

Блюдо для рыбы, подаренное музею Фото: музей «Профессорская квартира»

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