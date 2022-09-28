Более 380 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 385 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 621 человека. 39 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 149 594 случаев заболевания коронавирусом. 144 489 заболевших выздоровели. 900 скончались.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости COVID-19 в Томской области вышел на плато.

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