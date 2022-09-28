В Томской области стабилизировалась ситуация с заболеваемости COVID-19 — обладминистрация

28 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Уровень заболеваемости COVID-19 в Томской области вышел на плато, то есть держится на одном уровне, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Специалисты отмечают небольшой прирост COVID-19, ОРВИ и гриппу у детей до двух лет и подростков от 15 и старше. В Томске также этот показатель вырос у детей до двух лет и от 7 до 14.

В сообщении уточняется, что основным госпиталем для больных коронавирусом остается медсанчасть №2. Также койки развернуты в других муниципалитетах. Дополнительный коечный фонд не требуется.

Темпы вакцинации в Томской области сегодня ниже среднероссийских. Томичам рекомендуют сделать прививки именно сейчас, пока ситуация с заболеваемостью стабильна.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, 27 сентября в Томской области было зарегистрировано 397 случаев заболевания коронавирусом. 391 заболевший выздоровел, 44 госпитализированы, двое скончались.

За весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 149 209 случая заболевания коронавирусом. 143 868 заболевших выздоровели, 900 скончались.

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