Быстрее, выше, молодежнее: компания «Сибагро» открыла спортивную площадку в Томском районе

28 сентября 2022 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

Компания «Сибагро» открыла в томском поселке Молодежный спортплощадку для детей и взрослых – единственную в своем роде в Томском районе. Здесь появились футбольная, волейбольная, баскетбольная и теннисная площадки, беговая дорожка, зона для сдачи ГТО и занятий воркаутом. На строительство было затрачено более 28 миллионов рублей.

- Два года назад в «Сибагро» обратились жители Молодёжного с просьбой о создании в поселке спортивного объекта. Здесь живут более 200 наших сотрудников – со свинокомплекса, птицефабрики, мясокомбинта. А всего в Малиновском поселении их около 1000, - говорит Андрей Тютюшев, председатель правления компании «Сибагро». – Мы откликнулись с радостью: компания поддерживает стремление заниматься спортом и развивает спортивную инфраструктуру на территориях своего присутствия. Вот и в Томском районе появился центр притяжения, движения и здоровья.

В честь открытия площадки в Молодежном состоялся настоящий спортивный праздник. Разминка для всех желающих, зрелищные товарищеские матчи по волейболу и футболу, проверка норм ГТО, мастер-классы по стритлифтингу, зумбе и дартсу, полоса ниндзя для малышей – жизнь кипела и остановиться было невозможно.

— У нас и на работе, и у дочек в школе, и даже у младшего сына в садике последнее время все разговоры были только об этой площадке, — улыбается Ксения, работница «Сибагро, мама четверых детей. — Мы ждали открытие, вот приехали посмотреть. Очень понравилось, старшим ребятишкам тут хорошо заниматься и есть площадка для тех, кто помладше. Будем приезжать сюда вечерами из Заречного, чтобы безопасно и с пользой побегать-попрыгать.

— Дочка и сын занимаются футболом, часть тренировок проходит в Малиновке, часть — в Молодежном, — говорит жительница Малиновки Олеся Тимонина. — Для нас открытие площадки — грандиозное событие. В свое время, когда выходила замуж, мечтала, что дети у нас будут и на спортивные секции ходить, и в бассейн, и на хореографию. Но так сложилось, что мы живем там, где мало возможностей развивать детей. Возить в Томск — тяжело, сложно с работой и учебой сочетать. Мы счастливы, что построили такую площадку, огромное спасибо!

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