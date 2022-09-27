В томской Пушкинке и Научно-технической библиотеке ТПУ развернуты мобилизационные пункты

27 сентября 2022 / Фото: Серафима Кузина

В Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина открылся мобилизационный пункт. Здесь же собирают продукты для мобилизованных томичей, сообщила «Томскому Обзору» заместитель директора по библиотечному обслуживанию и социокультурным связям Вера Мальцева.

По ее словам, график работы мобилизационного пункта определяет военкомат. Пункт сбора продуктов работает в часы работы библиотеки — их можно принести с 9.00 до 20.00. Мальцева также уточнила, что открытие мобилизационного пункта не накладывает никаких ограничений на работу библиотеки.

«Я не владею информацией ни по плану, ни по предъявляемым требованиям. Наша задача — создать здесь комфортные условия, что мы и делаем», — отметила Вера Мальцева.

Мобилизационный пункт в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина Фото: Серафима Кузина

Участок оповещения №7 военного комиссариата Томска открылся и в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета.



«Подобные точки открываются на базе учебных заведений и предприятий в соответствии с планом Минобороны РФ. Участок расположен в помещении на первом этаже здания, которое не использовалось для нужд библиотеки. Никаких ограничений и изменений в работе библиотеки для сотрудников и студентов вуза его открытие не несет», — рассказали «Томскому Обзору» в пресс-службе вуза.

Участок оповещения №7 военного комиссариата Томска открылся в Научно-технической библиотеке ТПУ Фото: Серафима Кузина

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