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Томичей приглашают на День модерна

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В субботу, 1 октября, томичей приглашают отметить День модерна в частном музее «Профессорская квартира». Как сообщают организаторы, мероприятие пройдет в преддверии трехлетия музея.

Начнется День модерна с экскурсии по старинному району Елань. Маршрут прогулки пройдет от Дома Крячкова (пр. Кирова, 7) до «Профессорской квартиры» (ул. Кузнецова, 30). Экскурсовод Екатерина Кирсанова расскажет слушателям об особняках, доходных домах и общественных зданиях, которые построены в этом стиле.

После экскурсии в музее начнется лекция историка Дины Козловой. Её гости узнают о феномене модерна на примере предметов интерьера. Среди них есть и мебель, и посуда, и даже книги.

«От себя добавлю — всех, кто пожелает, угощу вкусной настойкой из старинных рюмок!», — рассказала Екатерина Кирсанова.

Мероприятие состоится 1 октября в 16:00. Его общая продолжительность — около 2 часов. Стоимость участия — 800 рублей, билеты приобретаются по предварительной записи по телефону +7-906-957-47-87 и предоплате.

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