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Томичей приглашают на лекцию о грамотном подходе к сортировке отходов

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В пятницу, 30 сентября, в галерее «В Главном» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фантастик Пластик» и тематическая лекция. После чего экспозиция отправится в следующий город, сообщают организаторы.

На финальной лекции проекта основатель и директор Московского музея дизайна Александра Санькова на примере разработок и проектов дизайнеров расскажет о том, почему важно грамотно подходить к сортировке отходов и какой положительный эффект может оказать системная работа в этом направлении.

«Я придерживаюсь того мнения, что пластик не просто можно, а необходимо перерабатывать. У него есть потенциал стать главным материалом XXI века. Ученые уже создали различные технологии переработки пластиковых отходов, а дизайнеры и архитекторы произвели из них множество полезных предметов. Из переработанного пластика получаются долговечные и прочные изделия — в чем можно будет убедиться на экскурсии», — отмечает Александра Санькова.

Выставка «Фантастик Пластик» насчитывает работы более 40 зарубежных и российских дизайнеров и дизайн-студий. Это реализованные проекты — от украшений и одежды до арт-инсталляций, а также экспериментальные идеи использования отслужившего свой срок пластика. Томск — восьмой по счету город, в котором проходит «Фантастик Пластик».

Посещение всех мероприятий выставки бесплатное, но предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Кураторская экскурсия состоится в 17.00, лекция «Разумное потребление и дизайн. Как без ущерба для окружающей среды производить новые предметы» — в 18.00.

Место проведения — галерея «В Главном», арт-пространство Института искусств и культуры Томского государственного университета: пр. Ленина, 36.

Проект реализуется при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел».

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