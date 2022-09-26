Губернатор поручил вовремя исправлять ошибки, допущенные в ходе мобилизации в Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур попросил военного комиссара быть внимательным к ошибкам во время мобилизации и вовремя их исправлять. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мне поступают сигналы о том, что не везде в военкоматах соблюдается порядок мобилизации, утвержденный Генеральным штабом Вооружённых Сил. В частности, повестки получили жители, не проходившие срочной службы, и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту», — отметил губернатор.

Он также поручил главам муниципалитетов быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций, проверяя каждое обращение и решая каждую проблему.

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