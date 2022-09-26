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В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

Культура в Томске, Томские новости, монастырь выставка музеи Томской области обитель епархия 3D дополненная реальность В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

В минувший четверг, 22 сентября, в Томске открылась экспозиция проекта «Женский монастырь в Томске: погружение в реальность», посвященная истории утраченного женского Иоанно-Предтеченского монастыря.

Выставка, расположившаяся в восстановленном здании обители, включает 3D-реконструкцию территории одной из крупнейших обителей Сибири середины XIX-начала XX веков. Также в экспозиции представлены аутентичные иконы, богослужебные книги, архивные документы и фотографии.

Выставка открыта в здании по адресу ул. Студгородок, 4. Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов.

Почитать подробнее об истории монастыря и Дома игуменьи можно в нашем материале по ссылке.

Фото: Серафима Кузина

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