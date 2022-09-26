В Томске открылась выставка, посвященная утраченному женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю

26 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувший четверг, 22 сентября, в Томске открылась экспозиция проекта «Женский монастырь в Томске: погружение в реальность», посвященная истории утраченного женского Иоанно-Предтеченского монастыря.

Выставка, расположившаяся в восстановленном здании обители, включает 3D-реконструкцию территории одной из крупнейших обителей Сибири середины XIX-начала XX веков. Также в экспозиции представлены аутентичные иконы, богослужебные книги, архивные документы и фотографии.

Выставка открыта в здании по адресу ул. Студгородок, 4. Проект создан при поддержке Фонда президентских грантов.

Почитать подробнее об истории монастыря и Дома игуменьи можно в нашем материале по ссылке.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».