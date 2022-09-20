В Томске работает выставка уникальных артефактов доколумбовых цивилизаций

20 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Томский художественный музей

В Томском областном художественном музее с 15 сентября работает выставка «Эльдорадо. Сокровища индейцев», сообщают организаторы.

В экспозицию вошли более 100 подлинных артефактов, в том числе, наследие доколумбовых цивилизаций. Среди экспонатов — золотые и серебряные изделия, каменные маски и керамика ацтеков, инков, ураба, тайрона, кимбайя, ольмеков, майя, наска, чавин и других племен. Самому древнему экземпляру — не менее 3500 лет.

«Экспозиция покажет разнообразие культур американского континента и продемонстрирует их духовное единство. Уникальность проекта — в поиске единого начала миропонимания индейцев», — говорится в сообщении.

Посетители смогут увидеть увидеть и произведения современных индейских художников из Канады, США, Мексики, Коста-Рики, Перу и Эквадора, проживающих в индейских племенах с традиционным укладом.

Среди ярких работ — картины вождя и шамана Хосе Бенитеса Санчеза и его сына из племени Уичолей. А также графические произведения с мифологическими и бытовыми сюжетами племен хайда и квакиутль.

Дополняют выставку знаменитые головные уборы из перьев от индейцев Северной Америки, подлинный снаряд для мезоамериканской игры в мяч, фотографии из фондов Библиотеки Конгресса США, сделанные более 100 лет назад в экспедициях Эдварда Кертиса и Френка Риенхарта.

Кадры из созданного на заре кинематографа фильма Эдварда Кертиса «В стране охотников за головами» познакомят посетителей выставки с ритуалами и практиками индейцев. Кроме того, в экспозиционном зале будет транслироваться анимационный фильм «Пополь Вух» (реж. Анна Мария Павез), участвовавший в фестивалях индейского кино в Нью-Йорке, Бруклине и Монреале.

Интерактивная часть экспозиции покажет письменность майя, мистические обряды ацтеков, расскажет и о боевой раскраске равнинных шайенов и лакота.

Посетить выставку можно до 9 октября по адресу: пер. Нахановича, 3. Стоимость билетов: 150 — 350 рублей, доступна покупка по «Пушкинской карте».

Фото: предоставлено Томским художественным музеем

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