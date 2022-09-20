В Томской филармонии создадут площадку для молодых дирижеров

В Томской филармонии создадут площадку для молодых перспективных дирижеров, в том числе и зарубежных. Такое новшество привнесет новый художественный руководитель Томского симфонического оркестра Владимир Понькин, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Народный артист России, профессор Московской государственной консерватории, дважды лауреат национальной премии «Золотая Маска» Владимир Понькин возглавил Томский симфонический оркестр с 1 сентября.

«В Томск приехал с желанием помочь в планировании работы, претворять в жизнь эволюционные идеи, выполнять шлифовку оркестра в ансамблевой игре, расширять „ассортимент“ музыки и, конечно, с желанием приносить радость публике, — отметил дирижер. — Уже первая репетиция с оркестром показала: здесь увлеченные и внимательные музыканты, которые тяготеют к лабораторной работе».

По мнению дирижера, мастер-классы для молодых дирижеров помогут отточить мастерство томских музыкантов, разнообразить игру и репертуар оркестра.

«При правильной работе оркестр играет потрясающую роль в воспитании в людях доброты, благородства, желания помочь. Все люди, которые посещают симфонические концерты, более интеллигентно относятся и к своей профессии, — считает Владимир Понькин. — Я хочу, чтобы детская аудитория начинала ходить на симфонические концерты с четырех лет. Это „чистый лист“, на котором можно рисовать прекрасные образы. Я уже испытал приемы знакомства с симфонической музыкой через дирижирование, и они очень успешны».

По задумке худрука, томские ребятишки, увлеченные музыкой, смогут посещать репетиции оркестра и даже вставать за дирижерский пульт.

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