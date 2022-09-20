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В Томске презентуют открытки об истории родников

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Сегодня, 20 сентября, в Томске состоится презентация комплекта сувенирных открыток «Исторические университетские родники. От Ренкуля до Назарова». Мероприятия пройдет в «Точке кипения» (пр. Ленина, 26).

Как сообщает куратор проекта Олеся Назарова, комплект будет состоять из 28 открыток, которые вместе представляют собой рассказ об истории университетских родников и их обустройстве.

— Это не столько комплект открыток, сколько мини-энциклопедия по истории томских родников на протяжении почти 140 лет изучения. Я очень надеюсь, что такой комплект станет еще одним новым словом, потому что сейчас у нас пока нет возможности сделать буклет или напечатать книгу, а открытки будут своего рода пробным камнем в реализации наших дальнейших проектов, — сообщает Олеся Назарова.

На открытках будут представлены фотографии родниковых объектов, существовавших в разные исторические периоды в Томске. Подробнее о них можно будет прочитать на оборотной стороне.

Авторы также отмечают, что на каждой открытке будет размещена цитата из архивных материалов Александра Назарова, известного томского ученого гидрогеолога, занимающегося обустройством родниковых зон уже более 60 лет.

Презентация пройдет в рамках Круглого стола по итогам проекта «Родниковое озеро, или к истокам Большого университета», реализуемого при грантовой поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Начало в 17.00, зарегистрироваться можно по ссылке.

В дальнейшем, по словам куратора проекта, новый комплект открыток можно будет приобрести в «Догме 80», Первом музее славянской мифологии, киоске научной библиотеки ТГУ.

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