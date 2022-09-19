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Томичка победила на чемпионате Европы по самбо

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Учащаяся Томской областной спортивной школы олимпийского резерва Валерия Анисимова одержала победу на чемпионате Европы по самбо, который проходил в сербском Нови-Саде.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за победу в турнире боролись более 300 спортсменов из 25 стран. В составе женской сборной России выступила Валерия Анисимова. Она боролась в весовой категории до 65 кг.

В общей сложности Валерия провела четыре встречи, все их завершила досрочно болевыми приемами и поднялась на высшую ступень пьедестала.

К турниру самбистку подготовили тренеры Денис Вышегородцев и Наталья Вахмистрова.

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