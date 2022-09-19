Томские ученые создали комплекс для определения местоположения и состояния пациентов с заболеваниями сердца

19 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сотрудники Томского университета систем управления и радиоэлектроники совместно с НИИ Кардиологии создали прототип уникального комплекс для контроля за местоположением и состоянием пациентов с сердечно-сосудистой системы.

Как уточняют в пресс-служба вуза, комплекс включает автоматизированное рабочее место врача, которое взаимодействует с медицинским регистром, систему маяков, размещаемых внутри клиники, позволяющих определять положение пациента, и токенов, обеспечивающих накопление медицинской информации с браслетов. Наручные браслеты, используемые в системе, позволяют отслеживать пульс, давление, и сатурацию. Разработку планируется использовать для наблюдения за больными после операции на коронарных артериях.

«В послеоперационный период пациенты находятся в клинике, в это время проходит первичная реабилитация. Установленные в ходе операции стенты могут начать подвижку и перекрыть сосуды. Пациент в этот момент может находиться в любой точке клиники: в коридоре, в уборной, общаться с членами семьи в приёмном покое. Для доставки пациента в реанимацию необходимо максимально оперативно определить его местоположение и направить в эту точку дежурный персонал», — цитирует пресс-служба директора проектного офиса центра компетенций Национальной технологической инициативы «Технологии доверенного взаимодействия» Дмитрия Брагина.

По его словам, большинство существующих систем определяют местоположение с помощью сигналов спутниковой навигации, есть зарубежные аналоги, предназначенные для определения местоположения сотрудников предприятий.

«Мы создали программно-аппаратный комплекс, состоящий из автоматизированного рабочего места врача, которое взаимодействует с медицинским регистром, системы маяков, размещаемых внутри клиники, позволяющих определять положение пациента, и токенов, обеспечивающих накопление медицинской информации с браслетов. Наручные браслеты, используемые в системе, позволяют отслеживать пульс, давление, сатурацию, что стало особенно актуальным в связи с коронавирусной инфекцией». — отмечает Дмитрий Брагин.

Предполагается, что в дальнейшем система будет дополнена модулем, обеспечивающим связь по сотовой сети и позволяющими отслеживать состояние больных на дому, а также устройством обеспечения информационной безопасности передаваемых медицинских данных (относящихся к персональным данным) и другими. В настоящий момент готов прототип системы, в дальнейшем планируется создание опытных и серийных образцов совместно с индустриальными партнёрами.

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