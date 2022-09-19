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В Томске подвели итоги фестиваля народных культур «Окно в живую традицию»

Культура в Томске, Том Сойер Фест, Томск исторический, Томские новости, арт консервация роспись окон новости томск интересное В Томске подвели итоги фестиваля народных культур «Окно в живую традицию»

В пятницу, 16 сентября, на Воскресенской горе прошел отчетный концерт в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию». На мероприятии организаторы совместно с представителями национальных общин и художниками проекта подвели итоги и наградили самых активных его участников.

В концерте принимали участие творческие коллективы Еврейской общины Томска, Российско-немецкого дома, Межэтнической ассоциации «Ильсат», Центра татарской культуры и Национально-культурной автономии белорусов в Томской области.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках организаторы — ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» — проводят арт-консервацию расселенных деревянных домов Томска. На их окна наносятся различные тематические сюжеты. В проект привлекают художников и представителей разных национальных диаспор.

Ольга Павлова и Светлана Савина, руководители ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска»
Фото: Серафима Кузина

Наталья Суркова, директор Музея истории Томска
Фото: Серафима Кузина

Еврейскую общину в Томске представлял Реувен Нехода
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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