Пожилая томичка поверила мошенникам и лишилась более 1,7 млн рублей

16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске пожилая женщина стала жертвой мошенников и лишилась более 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что к её личному кабинету мобильного банка был подключен неизвестный номер, с помощью которого мошенники могут управлять переводами принадлежащих ей денежных средств.

Чтобы обезопасить деньги томичке предложили перевести все имеющиеся деньги на «безопасную ячейку». В результате женщина перевела более 1,7 млн рублей, а позднее поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ.

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