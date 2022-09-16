18+
18+

Томичей приглашают на экскурсии по местам арт-консервации

Культура в Томске, Томские новости, арт-консерация исторический дом деревянный дом деревянная архитектура сохранение наследия Томичей приглашают на экскурсии по местам арт-консервации

В Томске 16 и 19 сентября пройдут бесплатные экскурсии к домам — участникам арт-консервации, проходившей в рамках проекта фестиваля народных культур «Окно в живую традицию».

Как сообщают организаторы, гостей мероприятия ждут прогулки вместе с профессиональными экскурсоводами, которые расскажут об истории домов и районов, где они расположены. Кроме того, томичи узнают о традициях национальной общины, к которой привязан дом.

Так, сегодня в 15.00 стартует экскурсия к домам по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7 с гидом Юрием Степановым. В понедельник, 19 сентября, в 18.00 начнется экскурсия к дому по ул. Татарская, 20 с Екатериной Кирсановой. Участие бесплатное.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках организаторы — ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» — проводят арт-консервацию расселенных деревянных домов Томска. В проект привлекают художников и представителей разных национальных диаспор.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Организаторы томского Street Vision столкнулись с проблемой при согласовании мест для муралов

23 августа 2022
Томские новости

Томичи смогут посмотреть бои легковых машин и шоу автотрансформеров

18 августа 2022
Томские новости

Почти 400 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

4 сентября 2022
Томские новости

В Томске заработал светофор на пересечении улиц Клюева и Нарановича

26 августа 2022
Томские новости

Замначальника колонии в Томской области подозревают в превышении полномочий

13 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на концерт «Окно в живую традицию»

14 сентября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на «Хвостатый пикник»

8 сентября 2022
Томские новости

Томичам расскажут о дореволюционной проституции в Томске

9 сентября 2022
Томские новости

В Томске прошел юбилейный гик-конвент CON.Версия

22 августа 2022