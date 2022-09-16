Томичей приглашают на экскурсии по местам арт-консервации

16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске 16 и 19 сентября пройдут бесплатные экскурсии к домам — участникам арт-консервации, проходившей в рамках проекта фестиваля народных культур «Окно в живую традицию».

Как сообщают организаторы, гостей мероприятия ждут прогулки вместе с профессиональными экскурсоводами, которые расскажут об истории домов и районов, где они расположены. Кроме того, томичи узнают о традициях национальной общины, к которой привязан дом.

Так, сегодня в 15.00 стартует экскурсия к домам по ул. Розы Люксембург, 72б и пер. Островского, 7 с гидом Юрием Степановым. В понедельник, 19 сентября, в 18.00 начнется экскурсия к дому по ул. Татарская, 20 с Екатериной Кирсановой. Участие бесплатное.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках организаторы — ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» — проводят арт-консервацию расселенных деревянных домов Томска. В проект привлекают художников и представителей разных национальных диаспор.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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