Депутаты томской облдумы провели выездное совещание на заводе «Латат»

Томский Обзор / Фото: 16 сентября 2022 // Фото: duma.tomsk.ru

Депутаты Законодательной Думы Томской области продолжают масштабную работу по изучению проблем и перспектив развития томского лесопромышленного комплекса. Выездное заседание Совета Думы прошло на площадке завода «Латат», который является одним из крупнейших российских предприятий глубокой переработки древесины.

Как сообщается на сайте облдумы, несмотря на сложные экономические условия, компания запустила первый в Сибири завод по производству плит OSB. Объем инвестиций составил более 6.5 миллиардов рублей, планируемый объем выпуска составит 250 тысяч кубометров готовой продукции в год. При этом руководитель компании, депутат областного парламента Даниил Рябченко отмечает, что в условиях санкций приходится искать альтернативные решения. Если химические компоненты, необходимые для производства плит, на 95% отечественного производства, то с оборудованием ситуация сложнее.

«Все кто имеют у себя на производстве импортное оборудование, столкнулись с необходимостью замещения поставщиков и производителей запасных частей, узлов, агрегатов. Мы не стали исключением, — признался Даниил Рябченко. — Вопросы, касающиеся механической части нами полностью проработаны. Это в основном аналоги отечественного производства. Вопрос, касающийся электротехнических изделий, также закрыт на сегодня на 99%. Есть определенные сложности по промышленной электронике, но мы здесь также работаем как с российскими заводами, так и с заводами Китая, Турции и других стран».

Сейчас компания реализует еще два инвестиционных проекта. Это строительство завода по производству карбамидоформальдегидного концентрата и завода по производству березовой фанеры в городе Томске. Продукция компании (плиты МДФ, ламинированные напольные покрытия, стеновые декоративные панели, плиты OSB) поставляется во все регионы России и 10 зарубежных стран.

«Это особый вклад в экономику Томской области, — считает председатель комитета думы по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов. — Благодаря этому производству на сегодняшний день мы закрываем в полном объеме потребность в OSB плите на территории Томской области, а также соседних регионов. Кроме того, это поставки для строительных компаний по более низким ценам».

Численность сотрудников завода «Латат» более 1400 человек. Здесь та же проблема, что и в других компаниях лесопромышленного комплекса — нехватка высококвалифицированных кадров.

«В Томской области действует специализированный лесопромышленный техникум. Раньше в ТГАСУ готовили инженеров для лесной отрасли. Возможно, эту специальность надо возрождать, раз в регионе появляются такие крупные лесоперерабатывающие предприятия. Несмотря на то, что в Томске готовят высококвалифицированные кадры, на всех современных производствах мы слышим об одной и той же проблеме — специалистов не хватает. Надо понять, почему выпускники не хотят идти работать на производство», — отметил председатель комитета по экономической политике Виктор Власов.

Спикер областного парламента Оксана Козловская уверена, что ключевая задача для депутатского корпуса — выявить системные проблемы лесопромышленного кластера и определить векторы поддержки лесоперерабатывающих предприятий региональной властью.

«Назрел вопрос о разработке концепции, а может быть и стратегии развития лесной отрасли в Томской области, учитывая, что она играет существенную роль и в экономике региона, и в его социальной жизни, — подчеркнула председатель облдумы. — Необходимость этой работы вызвана еще и тем, что стратегия — это не только про заготовку и переработку древесины. Это и вопросы лесовосстановления, и сохранности лесного фонда, и эффективности использования лесов».

Сейчас в разработке находится проект регионального закона о господдержке субъектов лесной промышленности в части предоставления отсрочки внесения арендной платы по договорам аренды лесных участков для заготовки древесины.

«Работа выездного Совета Думы по этой теме не завершена. Нам предстоит проанализировать региональные законы в других субъектах, где представлен лесопромышленный комплекс, областную нормативную базу, чтобы понять, что сдерживает развитие отрасли, в чем мы могли бы помочь. И, конечно же, проанализировать федеральное законодательство, которое сегодня призвано обеспечить дальнейшее развитие отрасли», — резюмировала Оксана Козловская.

В октябре областные депутаты планируют продолжить обсуждение проблем и перспектив развития ЛПК с представителями компаний малого бизнеса в лесной отрасли.

Фото: duma.tomsk.ru

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