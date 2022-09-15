Студенты ТГАСУ построят куб обскура на фестивале Street Vision X

15 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГАСУ

Инсталляцию в виде куба обскура появится на фестивале Street Vision X. Её созданием займутся студенты Томского государственного архитектурно-строительного университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, инсталляция расскажет о самом первом и простом устройстве, позволяющем получить оптическое изображение объекта.

По словам организаторов, стенами куба (камеры обскура) станут двери, расположенные по пяти сторонам. Благодаря этому инсталляция станет функциональной — посетитель сможет зайти в один вход и выйти через другой. На каждой из дверей можно будет найти глазок, через который будет проецироваться изображение улицы в перевернутом виде.

— На фестивале мы так же представим наш проект «Мастерская изменений среды» и курс по плейсмейкингу городской среды. Познакомиться с ними можно будет в локациях фестиваля в течение всей субботы — рассказала участница фестиваля, старший преподаватель АФ ТГАСУ Ирина Верёвкина.

Напомним, Street Vision — это фестиваль уличного искусства, музыки и новой городской культуры, который проходит в Томске с 2012 года. В этом году он пройдет десятый и заключительный раз. Закрытие Street Vision состоится 17 сентября в Томске и продлится 24 часа, с 10:00 до 10:00. Тема фестиваля — «Только сегодня». Локация — бывший цех завода «МаноТомь» по пр. Комсомольский, 62.

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