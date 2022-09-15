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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на выборах губернатора Томской области

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Томский филиал «Ростелекома» обеспечил надежную работу системы видеонаблюдения на досрочных выборах губернатора Томской области в единый день голосования (ЕДГ). Жители региона могли отдать свои голоса за кандидатов 10 и 11 сентября. Видеокамеры были установлены на 307 участковых избирательных комиссиях (УИК) и в 23 территориальных избирательных комиссиях (ТИК).

Все участки были оснащены современным оборудованием, благодаря которому по защищенным каналам связи в режиме реального времени данные поступали в центр общественного наблюдения. Всего специалисты компании смонтировали 660 IP-камер с широким углом обзора для минимизации «слепых зон». В поле зрения камер попадали места выдачи избирательных бюллетеней и итогового подсчета голосов, а также урны для голосования. При этом оборудование настроили таким образом, чтобы не нарушить право избирателей на тайну голосования. Записи будут храниться на служебном портале видеонаблюдения три месяца с момента публикации официальных результатов.

«У нашей компании накоплен значительный опыт работы на выборах разного уровня с применением ИТ-технологий, что позволяет обеспечивать прозрачность голосования. На протяжении двух дней наши специалисты трудились в усиленном режиме, осуществляли круглосуточную техническую поддержку и проводили постоянный мониторинг системы видеонаблюдения. Команда „Ростелекома“ отлично справилась с поставленной задачей», — отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Также впервые в Томской области жители региона могли принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на портале vybory.gov.ru. Для этого нужно было подать заявление на портале госуслуг, что и сделали почти 26 тысяч избирателей. Федеральную систему ДЭГ разработал «Ростелеком» по заказу ЦИК России и Минцифры России.

В единый день голосования в Томской области проходило 130 избирательных компаний, в том числе по выборам губернатора. Избирались 1 049 депутатов сельских поселений в 16 муниципальных образованиях, 14 глав сельских поселений, а также прошли довыборы в 5 муниципальных образованиях.

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