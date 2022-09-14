Томичей приглашают на концерт «Окно в живую традицию»

14 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 16 сентября, на Воскресенской горе пройдет отчетный концерт в рамках фестиваля народных культур «Окно в живую традицию», сообщают представители проекта.

На мероприятии организаторы совместно с представителями национальных общин и художниками проекта подведут итоги и наградят самых активных горожан. Также присутствующие обсудят результаты работы и векторы развития Центра сохранения исторического наследия (юридически оформившееся волонтёрское движение «Том Сойер Фест Томск»).

Кроме того, на концерте выступят творческие коллективы Еврейской общины Томска, Российско-немецкого дома, Межэтнической ассоциации «Ильсат», Центра татарской культуры и Национально-культурной автономии белорусов в Томской области.

Мероприятие стартует в 16.00 по адресу: ул. Бакунина, 3.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках организаторы — ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» — проводят арт-консервацию расселенных деревянных домов Томска. В проект привлекают художников и представителей разных национальных диаспор.

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