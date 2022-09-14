18+
18+

Благотворительная книжная акция стартует в Томске

Благотворительность, Томские новости, мероприятия благотворительность помощь детям куда сдавать книги Благотворительная книжная акция стартует в Томске

Томичи смогут передать свои прочитанные детские книги на благотворительность в рамках акции «Книжная осень», организованной фондом им. Алены Петровой.

Сбор будет проводиться с 14 по 20 сентября в Томской областной библиотеке им. Пушкина по ул. К. Маркса, 14 и в реабилитационном центре «Аленка» в пер. Никольском, 19. Здесь все желающие смогут оставить книги в специальных ящиках, которые находятся на входе в помещения.

Все собранные издания будут продаваться на благотворительной ярмарке, которая состоится 25 сентября в ТРК «Лето» по ул. Нахимова, 8 ст. 13. Организаторы мероприятия также обещают насыщенную программу, аукцион редких книг и розыгрыш призов.

Все деньги, собранные в рамках акции, будут направлены на реабилитационный проект «Прикосновение» для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Врио губернатора Томской области набирает около 85% голосов на прошедших выборах

12 сентября 2022
Томские новости

В Томске неизвестные украли высаженные цветы на 100 тыс. рублей

6 сентября 2022
Томские новости

В конце сентября жителей 4 улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

12 сентября 2022
Томские новости

Росавтодор поддержит проект Томской области по строительству третьего моста через Томь

31 августа 2022
Томские новости

Томичей приглашают на чтения «Хре-Новенький Шишков» с пирогами

29 августа 2022
Томские новости

Осень с восточным колоритом — Wink представляет главные премьеры сентября

5 сентября 2022
Томские новости

Бывший вице-мэр Томска Цымбалюк консолидировал 100% мусорного оператора «АБФ Логистик»

26 августа 2022
Томские новости

«Ростелеком» подключил умные экраны на предприятиях агропромышленного холдинга «Сибагро»

9 сентября 2022
Томские новости

На стадионе «Труд» в Томске разыграли Кубок региона

18 августа 2022