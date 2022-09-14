Благотворительная книжная акция стартует в Томске

14 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томичи смогут передать свои прочитанные детские книги на благотворительность в рамках акции «Книжная осень», организованной фондом им. Алены Петровой.

Сбор будет проводиться с 14 по 20 сентября в Томской областной библиотеке им. Пушкина по ул. К. Маркса, 14 и в реабилитационном центре «Аленка» в пер. Никольском, 19. Здесь все желающие смогут оставить книги в специальных ящиках, которые находятся на входе в помещения.

Все собранные издания будут продаваться на благотворительной ярмарке, которая состоится 25 сентября в ТРК «Лето» по ул. Нахимова, 8 ст. 13. Организаторы мероприятия также обещают насыщенную программу, аукцион редких книг и розыгрыш призов.

Все деньги, собранные в рамках акции, будут направлены на реабилитационный проект «Прикосновение» для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет.

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