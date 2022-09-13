Межуниверситетский кампус планируют построить на Сенной курье или в районе Шегарского тракта

Площадкой для строительства межуниверситетского кампуса в Томске может стать Сенная Курья или территория в районе Шегарского тракта. Вопрос размещения объекта обсуждался на прошедшем сегодня, 13 сентября, собрании Думы Томска. Проект представили представители мэрии, Большого университета и ГК «Гранит».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, власти проработали семь вариантов размещения кампуса. При их отборе учитывался ряд критериев: возможность реализации проекта до 2026 года, площадь 50 га, количество жителей — 10 тыс. чел., пешеходная доступность до вузов — не более 30 минут.

В итоге оптимальными были признаны участки на левом берегу Томи: в районе Шегарского тракта и у Сенной Курьи. Администрация города также проработала различные варианты трасс подвесной канатной дороги, связывающей кампус с городом.

Согласно представленным на заседании материалам, в сентябре 2022 года запланировано подписание концессионного соглашения и договора аренды земельного участка. Завершение работы над проектно-сметной документацией и прохождение государственных экспертиз ожидается в январе 2024 года. Завершение строительства и ввод в объектов в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Предполагается, что территория, на которой разместится кампус, будет окончательной определена после заседания Градостроительного совета Томской области.

Ранее Градостроительный совет Томской области определил место для возведения университетского кампуса — его построят на «южной» площадке общей площадью 62 га на левом берегу Томи напротив Лагерного сада.

Также ранее сообщалось, что, в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

До 2024 года Томская область получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на его создание. Полная стоимость кампуса составляет 31 млрд рублей. Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Активная инвестиционная стадия проекта была запланирована с 2022 года по 2025 год. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2025 годы.

Иллюстрации: Большой университет Томска

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».