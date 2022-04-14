Томские власти определились с местом под строительство университетского кампуса

14 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

Градостроительный совет Томской области определил место для возведения университетского кампуса — его построят на «южной» площадке общей площадью 62 га на левом берегу Томи напротив Лагерного сада, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

По его словам, градсовет утвердил проект планировки территории под строительство кампуса и спортивного кластера, также начались инженерные и геологические изыскания.

«По этому участку сейчас идут инженерные и геологические изыскания, выполнен проект планировки территории, он утвержден с учетом кампуса, ведутся работы по перепроектированию на этом земельном участке, в том числе с учетом канатной дороги», — сказал Паршуто.

Кроме того, он отметил, что участок под строительство находится в неразграниченной собственности, а потому может быть предоставлен под проект без приобретения и затрат.

В свою очередь вице-губернатор Томской области Андрей Антонов уточнил журналистам, что власти региона рассчитывают на увеличение финансирования со стороны федерации, но данный «вопрос пока рассматривается».

«Первый транш предполагается в 2023 году на этапе, когда будет разработана проектно-сметная документация. После того как мы согласуем параметры инвестиционного соглашения, предполагается, что инвестор за счет своих средств выполнит ПСД. На этом этапе уточнится участие федерации», — сказал Антонов.

Он подтвердил, что проект кампуса остается в приоритете федеральных властей.

«Проект — в приоритете, он в работе. А размер федерального финансирования будет уточнен к 2023 году с учетом текущей рыночной ситуации. По срокам все сохраняется: в 2022 году — проектирование, осенью 2023 года — начало строительства», — добавил вице-губернатор.

Как сообщалось, в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и R&D-центры крупных промышленных компаний.

До 2024 года Томская область получит из федерального бюджета 18 млрд рублей на его создание. Полная стоимость кампуса составляет 31 млрд рублей. Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Активная инвестиционная стадия проекта планируется с 2022 года по 2025 год. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы запланированы на 2022–2023 годы, строительство — на 2024–2025 годы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: