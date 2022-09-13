18+
18+

Томска каратистка взяла «золото» чемпионата России

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт карате турнир соревнования выиграли проиграли томский спорт развитие карте в Томске Томска каратистка взяла «золото» чемпионата России

Томская спортсменка Сунита Халимова стала лучшей на прошедшем в Казани чемпионате России по карате, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 320 сильнейших каратистов из 39 регионов России. Томскую область представили пять каратистов: Сунита Халимова, Анна Скворцова, Андрей Косенков, Григорий Мананков и Геннадий Гайлюс.

По итогам состязания Сунита Халимова одержала победу в весовой категории свыше 68 кг. Спортсменку подготовили к турниру тренеры Виктор Бельц, Вячеслав Малофеев и Ольга Сумина.

«Сунита отлично провела предварительные поединки, одержав победу над спортсменкой из Северной Осетии со счетом 8:0 и над спортсменкой из Санкт-Петербурга с таким же счетом. В финале Сунита встретилась с Татьяной Зябкиной из команды Алтая и выиграла со счетом 3:2», — рассказал Виктор Бельц.

Впереди у томских каратистов напряженный сезон и главный старт в международных соревнованиях 25–27 ноября в Москве.

Об истории карате в Томской области можно прочитать в нашем материале.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Интерфакс: Томская область предупреждает о росте долговой нагрузки, Минфин проблем не видит

31 августа 2022
Томские новости

Жители Томской области взяли образовательные кредиты на 14 млн рублей

29 августа 2022
Томские новости

Почти 390 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

11 сентября 2022
Томские новости

В Томске снесут аварийный дом на ул. Учебная, 35

9 сентября 2022
Томские новости

Томский «Карфилли» стал одним из лучших сыров Сибири

15 августа 2022
Томские новости

В Томске появятся «спортивные» арт-заплатки

25 августа 2022
Томские новости

Фестиваль «мУкА. Склады искусства» пройдет в Томске на этой неделе

29 августа 2022
Томские новости

Томские художники начали расписывать окна дома на Розочке

18 августа 2022
Томские новости

В новом общественном пространстве Томска установят мебель из бетона с промышленными отходами

10 сентября 2022