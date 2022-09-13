Томска каратистка взяла «золото» чемпионата России

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2022 // Фото: depms.ru

Томская спортсменка Сунита Халимова стала лучшей на прошедшем в Казани чемпионате России по карате, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие 320 сильнейших каратистов из 39 регионов России. Томскую область представили пять каратистов: Сунита Халимова, Анна Скворцова, Андрей Косенков, Григорий Мананков и Геннадий Гайлюс.

По итогам состязания Сунита Халимова одержала победу в весовой категории свыше 68 кг. Спортсменку подготовили к турниру тренеры Виктор Бельц, Вячеслав Малофеев и Ольга Сумина.

«Сунита отлично провела предварительные поединки, одержав победу над спортсменкой из Северной Осетии со счетом 8:0 и над спортсменкой из Санкт-Петербурга с таким же счетом. В финале Сунита встретилась с Татьяной Зябкиной из команды Алтая и выиграла со счетом 3:2», — рассказал Виктор Бельц.

Впереди у томских каратистов напряженный сезон и главный старт в международных соревнованиях 25–27 ноября в Москве.

Об истории карате в Томской области можно прочитать в нашем материале.

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