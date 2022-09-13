Томичам покажут модель первого сибирского самолета на выставке к 120-летию Николая Камова

Томский Обзор / Фото: 13 сентября 2022 // Фото: news.tpu.ru

В томском аэропорту открывается выставка к 120-летию изобретателя и выпускника Томского политехнического университета Николая Камова. Ее посетители смогут посмотреть оригинал автографа политехника, модель первого сибирского самолета, логарифмические линейки начала XX века и получить в подарок открытку с чертежами изобретателя, сообщает пресс-служба вуза.

На выставке будут представлены стенды, посвященные биографии и профессиональной деятельности Николая Камова. Экскурсоводы комплекса музеев ТПУ расскажут об исторической связи российской авиации и Томского политеха. В этот день посетители аэропорта смогут увидеть оригинал автографа Камова, модель первого сибирского самолета авиэтта СТИ-1, который был создан в стенах Сибирского технологического института (ныне ТПУ) в 1927 году, а также копию личного дела Камова, тематические чертежи по механике и логарифмические линейки начала XX века. На память о юбилейной дате гостям выставки подарят открытки с изображением Камова и его чертежей.

Выставка откроется в день рождения конструктора — завтра, 14 сентября — в холле аэропорта Томска на первом этаже. Ознакомиться с экспонатами можно будет с 7.00 до 11.00.

Также в этот день в Томском политехе в 18.30 пройдет возложение цветов к мемориальной доске Камова, расположенной на механическом корпусе вуза (пр. Ленина, 30-а).

Кроме того, в честь юбилейного события комплекс музеев ТПУ проведет пешеходную экскурсию и выставку «Учитель и ученик: Б.П. Вейнберг — Н.И. Камов». Посетители увидят экспозицию музея истории ТПУ, посвященную развитию авиации в Томске, прогуляются по историческому кампусу, где герои-авиаторы учились, работали и конструировали свои первые аппараты, побывают в музее физики ТПУ, в помещениях которого представлены уникальные экспонаты, и смогут посидеть за исторической партой в лекционной аудитории, где учился Николай Камов и читал лекции Борис Вейнберг.

Для участия нужно зарегистрироваться по телефону +7 (3822) 70-56-71 или через сообщения в группе. Количество мест в группе ограничено.

Николай Камов придумал слово «вертолет», создал вертолеты «Ка», первый советский автожир (винтокрылый летательный аппарат, использующий для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт) Каскр-1 «Красный инженер», а позже — боевой автожир А-7, который использовали во время Великой Отечественной войны. Также авиаконструктор вошел в историю вуза как самый молодой студент, выпускник и инженер: он поступил в Томский технологический институт в 16, а окончил — с отличием — в 20 лет.



Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».