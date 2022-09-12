Автор «Погрома» Сергей Мальцев выступил перед томичами с лекцией

12 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшие выходные, 10 и 11 сентября, в центре Томска прошел первый краеведческий фестиваль «Сибириада» с тематическими лекциями от томских экспертов.

Так, в воскресенье перед горожанами выступил журналист, историк и автор романа «Погром» Сергей Мальцев. Он прочитал лекцию на тему золотого века в истории Томска.

«Я рассказывал о том, как открытое в Сибири золото запустило экономический рост в Томске, который воплотился позднее в культурный и интеллектуальный, благодаря открытию университета. Отличная аудитория пришла — внимательная, вдумчивая, вопросы после лекции позадавали, — отметил „Томскому Обзору“ Сергей Мальцев. — Я, когда готовился, делал презентацию с иллюстрациями исторических зданий. А потом понял, что я могу здесь просто показать на них рукой! Это особенный опыт для меня, получилась своеобразная сидячая экскурсия».

Сергей Мальцев на лекции Фото: Серафима Кузина

Также в рамках выступления историка была разыграна книга «Погром», выпущенная издательством «Макушин Медиа» весной 2022 года, и постер с иллюстрацией с обложки книги, созданной известным томским художником Ильёй Маломощенко.

Победительница розыгрыша Вика делится впечатлениями Фото: Серафима Кузина

Постер с обложкой книги «Погром» Фото: Серафима Кузина

«Приятным моментом оказалось то, что на лекцию пришли люди, которые уже читают мою книгу, и попросили подписать их экземпляры, — рассказал Сергей. — Считаю, что идея устраивать нечто познавательное в самом центре города, да еще и на открытой площадке, очень перспективна».

Фестиваль «Сибириада» продлится до 18 сентября. В следующие выходные томичей ждет лекция директора музея «Профессорская квартира» Екатерины Кирсановой и показ ленты Андрея Михалкова-Кончаловского «Сибириада».

Организатор фестиваля Константин Черенков Фото: Владимир Дударев

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