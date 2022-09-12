Ученые ТГУ выявили второй в Западной Сибири очаг паразитарной болезни, распространяемой комарами

Ученые Биологического института (БИ) Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили в Томской области большой очаг легочного дирофиляриоза (опасное для человека паразитарное заболевание, основным переносчиком которого являются комары — прим.ред.), сообщает агентство «Интерфак-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что очаг заболевания легочной дирофилярии вида «D. immitis» (смертельно опасный для животных вид болезни — ИФ) был обнаружен в Колпашевском районе Томской области в рамках самых масштабных в Евразии исследований распространения дирофиляриоза, во время которых был обследован 171 населенный пункт и изучено свыше 35 тыс. особей комаров. Радиус очага составляет около 40 км и прослеживается тенденция к его увеличению.

«Наиболее вероятным выглядит предположение, что очаг зародился и стал расширяться из Колпашева по окрестным поселениям при завозе паразита в организме служебных собак. Благодаря обширной зараженности популяций комаров, а также заболоченности региона и связанной с ней высокой влажности климата в окрестностях Колпашевской агломерации, такое сочетание факторов создает вполне реальную угрозу заражения человека легочным дирофиляриозом», — цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории экологии, генетики и охраны окружающей среды БИ ТГУ Владимира Бурлака.

По словам Бурлака, обнаруженный очаг дирофиляриоза в Томской области стал вторым известным очагом болезни в Западной Сибири. Первый был зафиксирован более 30 лет назад в окрестностях Барнаула.

Кроме того, ученые ТГУ выяснили, что переносчики другого вида дирофиляриоза — «D. repens» (подкожная форма болезни, которая чаще встречается в Сибири — ИФ) — оказались устойчивы к охлаждению при минус 4 градусов по Цельсию до 18 часов. «Этот факт говорит о том, что весенние и осенние кратковременные заморозки, характерные для западно-сибирского климата, не в состоянии остановить или нарушить развитие паразита», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе вуза добавили, что для эффективной защиты людей от заражения необходимо, прежде всего, бороться с заражением дирофиляриозом собак и кошек, которые являются наиболее значимым звеном в распространении возбудителя. Использование репеллентов против комаров является малоэффективным.

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