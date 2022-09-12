В субботу в Томском районе высадят 15 тыс. сосен
В субботу, 17 сентября, в Томском районе пройдет акция по высадке 15 тыс. саженцев сосен, организованная в рамках проекта «ЛесПросвет».
Мероприятие пройдет в 20 километрах от Лагерного сада, по пути на 86 квартал. Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму регистрации, одеться в соответствующую одежду (в которой не страшно замараться, желательно сапоги) и предостеречься от укусов клещей, выбрав плотную одежду и заправив штаны в носки.
Добраться до места проведения акции можно будет на собственном транспорте или на автобусе, которые будет собирать пассажиров возле 10 корпуса Томского политеха (Лагерный сад) в 9.00 — 9.30. Отъезд обратно в город запланирован на 15.30.
Посадка будет проводиться на 5 га леса. Участников разобьют на пары, каждой из которых достанется по 100-150 деревьев.
Участников акции также ждут музыка, развлечения для детей и взрослых, а также еда (поэтому всех просят взять с собой тарелки, кружки и ложки, чтобы не использовать одноразовую посуду).
Организаторы мероприятия: ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», АНО «Сибирский кедр». Подробнее о мероприятии и проекте «ЛесПросвет» можно узнать в официальном телеграм-канале.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».