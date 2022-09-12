В субботу в Томском районе высадят 15 тыс. сосен

12 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина, из архива издания

В субботу, 17 сентября, в Томском районе пройдет акция по высадке 15 тыс. саженцев сосен, организованная в рамках проекта «ЛесПросвет».

Мероприятие пройдет в 20 километрах от Лагерного сада, по пути на 86 квартал. Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо заполнить форму регистрации, одеться в соответствующую одежду (в которой не страшно замараться, желательно сапоги) и предостеречься от укусов клещей, выбрав плотную одежду и заправив штаны в носки.

Добраться до места проведения акции можно будет на собственном транспорте или на автобусе, которые будет собирать пассажиров возле 10 корпуса Томского политеха (Лагерный сад) в 9.00 — 9.30. Отъезд обратно в город запланирован на 15.30.

Посадка будет проводиться на 5 га леса. Участников разобьют на пары, каждой из которых достанется по 100-150 деревьев.

Участников акции также ждут музыка, развлечения для детей и взрослых, а также еда (поэтому всех просят взять с собой тарелки, кружки и ложки, чтобы не использовать одноразовую посуду).

Организаторы мероприятия: ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», АНО «Сибирский кедр». Подробнее о мероприятии и проекте «ЛесПросвет» можно узнать в официальном телеграм-канале.

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