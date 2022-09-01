Томский кедропосадочный проект стал «ЛесПросветом»

1 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина, из архива издания

Томский эко-проект по выращиванию и посадке кедров получил новое название — «ЛесПросвет». Об этом сообщается в его официальном телеграм-канале.

По словам организаторов, этот вариант названия позволяет отразить суть работы проекта: восстановления пробелов на карте лесов, возрождения части вырубленных и пострадавших лесов, а также экопросвещения.

«ЛесПросвет», как социальная инициатива, был основан ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», затем была создана АНО «Сибирский кедр».

За время своего существования участники проекта посадили 45 тыс. деревьев, привлекли 3 тыс. волонтеров, провели 35 экоуроков, вырастили миллион саженцев кедра в собственном питомнике и добились 95% их приживаемости на новых местах.

В ближайшие пять лет в рамках «ЛесПросвета» планируют увеличит количество высаженных кедров до 1 миллиона, а количество участников акций — до 100 тысяч.

Также организаторы отмечают, что следующее крупное мероприятие проекта ориентировочно пройдет 2 октября. В этот планируется посадить около 10 тыс. саженцев кедра. Следить за акциями «ЛесПросвета» можно в его официальном телеграм-канале.

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