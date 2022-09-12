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В Томске впервые прошел Harat’s Fest

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В субботу, 10 сентября, на площади перед Дворцом Зрелищ и Спорта состоялся Harat’s Fest, приуроченный к 10-летию с открытия первого Harat’s Pub в Томске. Мероприятие прошлом в рамках празднования «Дня томича».

Хэдлайнером события стала барнаульская группа «Sкайф» с трибьютом группы «Ленинград» и полной духовой секцией. Поддержку им оказывали томские коллективы Bolt Brothers, Rocking Radio, EchoSlam, а также ребята Givara из Кемерова и One Day Band из Барнаула.

На протяжении всего мероприятия на площади работал фуд-корт с участием гриль-баров «Харди Гарди» и RE: BRO, пиццерии Maya Pizza и кофейни «Бристот».

Кроме того, гостей ждали гаражная распродажа в пользу подопечных томской зоозащитной организации «Содружество», татуировки от студии Module Tattoo, косички от «Студии плетения» и игровая зона с множеством активностей.

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