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В Томске отметили главный городской праздник

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В минувшую субботу, 10 сентября, в Томске прошел «День томича» с концертами, шествием и гастрономическим фестивалем.

Мероприятие стартовало с традиционного «Парада университетов». После чего открылась одна из самых популярных площадок праздника — гастрофестиваль «Вкусное местное». Также на пл. Ново-Соборной стартовала концертная программа «С Днем томича». В это же время проходили еще два концерта: «Национальность — томич!» на сцене в Городском саду и «Томск — это университет!» в Университетской роще.

Кроме того, на протяжении всего праздника на площади Ново-Соборной работала интерактивная площадка «Спортивные люди» (пер. Спортивный до стадиона «Труд»), а в Городском саду (ул. Герцена, 6, стр. 3 до ул. Советская, 44а) — ярмарка «Томский Арбат».

Также в рамках фестиваля работала площадка туристских организаций «Город путешествий», на которой все желающие могли книги и открытки-путеводители издательства «Макушин Медиа».

Фото: Серафима Кузина

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