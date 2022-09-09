В новом общественном пространстве Томска установят мебель из бетона с промышленными отходами

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: ТГАСУ

В конце сентября в Томске в новом общественном пространстве на ул. Шишкова установят мебель из бетона с добавлением промышленных отходов.

Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, новое пространство разработано совместно с областным Домом искусств, общественным движением «Общий дом» и профильными специалистами. Предполагается, что оно станет первой зоной отдыха в этом районе и площадкой для самовыражения горожан. При создании проекта организаторы применяли метод соучаствующего проектирования для вовлечения томичей и привлечение внимания к территории и ее истории.

Здесь появится мебель, сделанная из бетона с добавлением отходов местных промышленных производств. Над ней работали в рамках прикладного проекта «Сверкающий бетон», почитать подробнее про который можно по ссылке.

«Очень радостно, что в Томске продолжают появляться новые и необычные места, где можно применять нестандартные решения, в том числе сделанные своими руками. Для наполнения нового пространства интересными малыми формами мы изготовили несколько пилотных образцов уличной мебели — табуреты, кашпо для растений — из бетона с добавлением золошлаковых отходов. С подготовкой опалубки нам помогает «Центр молодежного инновационного творчества «Интеллект» ТГУ», — говорит Алексей Стешенко, доцент кафедры строительных материалов и технологий ТГАСУ.

Фото: пресс-служба ТГАСУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».