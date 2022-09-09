В томском Ботсаду распустился «танец эльфов»

В теплой субтропической оранжерее Ботанического сада Томского государственного университета зацвели южноамериканские растения фуксии, также известные как «цыганские серьги» или «танец эльфов», сообщает пресс-служба вуза.

«Своё научное родовое название фуксия получила в честь одного из „отцов ботаники“, немецкого учёного Леонарта Фукса, основавшего в 1535 году в Тюбингенском университете (Германия) один из старейших университетских ботанических садов в мире, — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Фуксия относится к семейству Кипрейных и является очень дальним родственником нашего местного растения иван-чая, из которого получают вкусный и полезный чайный напиток. Плоды многих видов фуксий съедобные, имеют цитрусово-перечный вкус и используются в пищу жителями Южной Америки».

Всего в коллекции ботанического сада 18 видов и сортов фуксии. В этом году цветёт шесть: Бэлла Эвита, Водяная Нимфа, Голубой Ангел, Долларовая Принцесса, Маринка и Тётушка Джинкс.

«С фуксией связано немало интересных фактов, — говорит Михаил Ямбуров. — Так в 1856 году польский химик Якуб Натансон синтезировал один из первых синтетических красителей, окраска которого была похожа на цветки фуксии, и теперь этот краситель называется фуксином. Со временем цвет фуксии настолько очаровал прекрасную половину человечества, что сейчас некоторые оттенки пурпурного цвета имеют собственные фуксиевые названия: глубокая фуксия, старая фуксия, розовая фуксия, французская фуксия и другие».

Добавим, что в Ботсаду ТГУ также продолжается выставка амфибий и рептилий, где можно увидеть разных ящериц, змей и ядовитых лягушек-древолазов. А также продолжается цветение экзотических гигантских цветов-пеликанов.

Посмотреть на экзотические растения можно на самостоятельных экскурсиях в оранжереях, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей; льготный — 200 рублей.

Долларовая Принцесса Фото: СибБС ТГУ

Маринка Фото: СибБС ТГУ

Тётушка Джинкс Фото: СибБС ТГУ

Водная Нимфа Фото: СибБС ТГУ

Фото: СибБС ТГУ

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