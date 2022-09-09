«Томскавтотранс» получит 30 млн рублей из бюджета области на возмещение части затрат

9 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Крупнейший автоперевозчик Томской области АО «Томскавтотранс» стал победителем отбора получателей субсидии на возмещение части затрат за перевозку пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные облдепартамента транспорта, дорожной деятельности и связи.

Согласно материалам, общий объем предоставляемой из бюджета Томской области субсидии составит 30 млн рублей. Средства будут выделены в 2022 году.

Как сообщалось, в конце августа департамент транспорта, дорожной деятельности и связи объявил отбор на получение субсидии для автоперевозчиков на возмещение части затрат. По информации департамента, «Томскавтотранс» стал единственным участником отбора.

«Томскавтотранс» — крупнейшее автотранспортное предприятие Томской области, которому также принадлежит автовокзал Томска. Компания контролирует более 60% рынка межмуниципальных перевозок в регионе. АО «Томскавтотранс» на 100% принадлежит администрации Томской области.

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