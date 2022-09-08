Томичка выиграла в лотерею 1,3 млн рублей

8 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: «Столото»

Ветеринарный врач из Томска Ольга Селюгина выиграла 1 333 333 рубля в 505 тираже государственной «Жилидной лотереи», сообщает «Столото».

«Проверила билет в интернете. Когда высветилась сумма, я чуть дар речи не потеряла. Сидела как вкопанная и вглядывалась в экран ноутбука. Накануне я думала о выигрыше и представляла себя победительницей. Возможно, этими мыслями и притянула удачу. Подобные эмоции я испытала, когда родилась моя дочь. Это незабываемые ощущения», — отметила Ольга Селюгина.

По ее словам, часть выигранных денег она отложит на будущее образование дочери, а оставшиеся средства потратит на отпуск с родными на побережье Черного моря.

Ветеринарным врачом Ольга работает уже 30 лет. Летом победительница ухаживает за огородом, а зимние вечера проводит с родными и занимается домашними хлопотами.

Напомним, ранее экономист из Томской области выиграла в лотерею миллион рублей.

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