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Экономист из Томской области выиграла в лотерею миллион

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Жительница Томской области Дарья Кутузова выиграла миллион рублей в 1306 тираже «Русского лото», сообщает пресс-служба «Столото».

Девушка купила два билета в мобильном приложении. На следующий день жительница Томской области отмечала свой день рождения.

«О выигрыше я узнала, зайдя в личный кабинет. Желаю каждому почувствовать эти приятные эмоции: будто внутри все переворачивается вверх дном», — отметила Дарья Кутузова, добавив, что выигранные деньги она решила потратить на покупку квартиры.

Ранее сообщалось, что за два весенних месяца двое жителей Томской области выиграли крупные суммы в лотереях — их совокупный выигрыш составил 5 млн рублей.

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