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В Томске запускают экскурсии «Изумрудный город Волкова А.М.»

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Томский центр иммерсивного искусства «Особняк» запускает новые экскурсии, посвященные детскому писателю Александру Волкову.

Как уточняют организаторы, первая из них стартует 21 сентября. Участников экскурсии проведут по знаковым для автора цикла детских книг про Элли и её друзей местам.

«Александр Волков искренне любил город Томск. Его слова: „Всем, чего я достиг в жизни и, быть может, даже и своим долголетием я обязан тому, что в глубине Сибири, на берегу быстрой Томи, стоит город Томск“. Волков провёл здесь чудесные студенческие годы с 1907 по 1910 годы», — сообщают организаторы.

Экскурсоводом выступит Александр Власенко. Он проведет гостей по улицам города и расскажет про Гудвина и Волшебные страны из известной сказки. Экскурсия стартует в 19.00 на втором этаже дома по ул. Белинского, 19. Стоимость: 750 рублей.

Также томичи смогут посетить экскурсии по самому особняку Хомича, которые пройдут 9 и 15 сентября. Начало в 19.00 по адресу ул. Белинского, 19 (2 этаж). Стоимость билетов — 750 рублей.

Напомним, «Особняк» — проект известного томского экспозиционера, режиссера и сценографа Алёны Шафер. По словам создателей нового пространства, «Особняк» стал первым подобным иммерсивным центром в стране. Подробнее о планах создателей нового пространства можно прочитать в нашем материале.

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