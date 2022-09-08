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В Томске пройдет первый краеведческий фестиваль «Сибириада»

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В выходные, 10 и 11 сентября, в Томске на набережной реки Ушайки пройдет первый краеведческий фестиваль «Сибириада». Зрителей ждут тематические лекции от томских экспертов.

Так, от историка, краеведа и автора романа «Погром» Сергея Мальцева посетители узнают о золотом веке Томска, экскурсовод Дарья Павлова расскажет семь историй о выдающихся личностях города, а директор музея «Профессорская квартира» Екатерина Кирсанова прочтет лекцию на тему «Первые в Сибири: чем отличился Томска за последние 200 лет».

Закончится фестиваль показом снятого в окрестностях Томска художественного фильма «Сибириада», получившего Гран-при Каннского фестиваля в 1979 году. Лента состоит из четырех фильмов, режиссером которых выступил Андрей Кончаловский. В основе сюжета — взаимоотношения двух враждующих семей, живущих в сибирской глуши.

Автором и инициатором фестиваля стал томский учитель истории, краевед и общественный деятель Константин Черенков. Поводом стало желание рассказать жителям и иногородним студентам о городе.

«Такой формат пробный, но если будет запрос от томичей на продолжение, то, конечно, в следующем году продолжу», — рассказал «Томскому Обзору» Константин.

Мероприятие также пройдет 16 и 17 сентября. Старт в 17.00 в амфитеатре на набережной реки Ушайки (ориентир — Томская филармония, пл. Ленина, 12а).

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