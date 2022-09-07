Томский политех ввел первое в России производство облученного кремния большого диаметра

Томский Обзор / Фото: 7 сентября 2022 // Фото: tpu.ru

Томский политехнический университет (ТПУ) ввел в эксплуатацию на исследовательском реакторе комплекс для ядерного легирования кремния предельно большого диаметра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщил журналистам и.о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев, новая установка позволит вузу получать легированные слитки кремния размером 203 мм, которые используются при производстве электроники и делают устройства или мощнее, или дешевле в зависимости от использования. В год ТПУ сможет облучать до 4 тонн кремния. Общий объем инвестиций в создание комплекса составил порядка 50 млн рублей.

«Таких возможностей, такой системы по размеру для облучения кремния в России нет, а в мире она (установка — прим.ред.) только четвертая. Это событие технологически продвигает нас вперед. (...) Требования современных производств, в том числе из областей солнечной энергетики и микроэлектроники, — большие диаметры облучения», — сказал Седнев, отметив, что заинтересованность в облученном кремнии есть у ряда российских и китайских заказчиков.

По его словам, легирование происходит посредством погружения кремния в облучательный канал реактора. Под воздействием потока нейтронов в кремнии образуются равномерные вкрапления атомов фосфора, что делает кремний хорошим полупроводником одновременно с большим сопротивлением.

Седнев также отметил, что ранее на реакторе ТПУ уже облучали кремний диаметром максимально до 128 мм. Всего на томском реакторе облучали около 3% от всего объема ядерно-легированного кремния в мире. Запуск комплекса даст возможность вузу закрыть примерно 5% мирового рынка.

«Когда мы будем понимать, что мы полностью загружены на 4 тонны в год, то мы готовы смотреть в сторону либо модернизации этой установки, либо создания еще одного канала. Но пока это вопрос отдаленного будущего. Сейчас у нас стоит задача по полной загрузке обеих систем», — добавил и.о. ректора ТПУ.

Вместе с тем спецпредставитель «Росатома» по международным и научно-техническим проектам, руководитель передовой инженерной школы ТПУ Вячеслав Першуков подчеркнул, что освоение технологий создания легированного кремния, а также опыт работы на исследовательском реакторе позволят выпускникам Томского политеха приходить на производство полностью подготовленными специалистами при работе с ядерными реакторами.

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