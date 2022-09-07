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Неизвестный сбил женщину на пешеходном переходе в Томске

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Накануне вечером, 6 сентября, в Томске под колеса неустановленного автомобиля попала женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 20.00 на ул. Пушкина, 31а. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медучреждение.

В свою очередь водитель скрылся с места происшествия. Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливается личность потерпевшей и розыск водителя.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (38-22) 79-46-93.

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